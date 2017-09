Gemeinde am Wetterkreuz

Gemeinde am Wetterkreuz , Wetterkreuz 25 , 91058 Erlangen DE

Erlangen : Gemeinde am Wetterkreuz

Thema: Lebe ich- oder werde ich gelebt?



Leben ist uns gegeben, wir treffen die Entscheidung, wie wir leben wollen.

Lebe ich so wie ich es möchte oder lasse ich mich dirigieren?

Lebe ich für heute oder lebe ich über das heute hinaus?

Lebe ich in Freiheit oder bin ich an Umstände gebunden?



Die Referentin heidi Al Safau wird diesen Fragen nachgehen.





Eintritt frei!



Unkostenbeitrag erwünscht!