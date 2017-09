Emotionales Oktaven-Genie: Rebekka Bakken im E-Werk

ERLANGEN (pm/mue) - Ein Konzert mit Rebekka Bakken steht am Freitag, 3. November, um 20.00 Uhr im E-Werk auf dem Programm.

Die Stimme der norwegischen Künstlerin zählt ohne Zweifel zu den markantesten in ganz Europa – ihr Stil umfasst mehrere Genres und „nur“ mit Jazz ist es bei ihr nicht getan: Es kann auch ruhig mal soulig, tief eintauchend in einen erdigen Blues oder sogar folkig bis country-nah klingen. Über drei Oktaven kann Rebekka Bakken singen, aber Virtuosität steht bei ihr nicht im Mittelpunkt. Vielmehr ist ihre Stimmbreite nur ein Werkzeug, um ihre Geschichten zu vermitteln. Als Singer-Songwriterin spielen ihre Texte eine genauso so große Rolle wie ihre Musik. Eine ihrer wirklich großen Stärken ist die Einzigartigkeit, mit der sie Emotionen rüberbringen und auf ihren Konzerten das Publikum jedes Mal aufs Neue in einen magischen Bann ziehen kann. Mal friedlich sanft und gleich im nächsten Moment rau und voller Wucht singt sie melancholisch oder gelassen cool über die wichtigen Themen im Leben.Tickets für den Abend mit Rebekka Bakken gibt es unter: www.e-werk.de