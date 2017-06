Erlangen : Marktplatz |

vom 24.11.2017 bis 07.01.2018





Auch in diesem Jahr dürft ihr euch wieder auf die Eislauffläche in der Erlanger Innenstadt freuen. Vom 24.11.2017 bis 07.01.2018 veranstaltet das City-Management in Kooperation mit dem städtischen Sportamt erneut "Erlangen on Ice". Also packt eure Schlittschuhe ein und genießt das Eislaufvergnügen auf dem Erlanger Marktplatz.



Montags bis freitags ist die Eislauffläche von 8 bis 13 Uhr ausschließlich für Schulen reserviert. Die Anmeldungen nimmt das Erlanger Sportamt gerne entgegen.



Telefon: 09131 86 2333

E-Mail: sportamt@stadt.erlangen.de





Öffnungszeiten

Mo - Fr 14 - 21 Uhr

Sa 10 - 22 Uhr

So 10 - 21 Uhr



Ferien/Feiertage

27.12.17 - 07.01.18 So - Fr 10 - 21 Uhr, Sa 10 - 22 Uhr

24. und 31.12.17 10 - 15 Uhr

25. und 26.12.17: 10 - 18 Uhr

01.01.2018: 12 - 21 Uhr



Eintrittspreise

Kinder bis 6 Jahre: frei

Kinder und Jugendliche (7 - 17 Jahre): 2,00 €

Erwachsene (ab 18 Jahre): 3,00 €

Leihgebühr für Schlittschuhe pro Paar: 3,00 €