Großer Secondhand Faschingsmarkt im VINTY'S Erlangen

VINTY’S beginnt das neue Jahr mit Erlangens größtemSecondhand-FaschingsmarktDer Secondhand-Modeshop VINTY’S der Hilfsorganisation aktion hoffnung veranstaltet am 2. und 3. Februar 2018 einen 300 Quadratmeter großen Secondhand-Faschingsmarkt. Alle Erlöse kommen einem Flüchtlingsprojekt im Libanon zugute!Die Faschingssaison hat begonnen, doch es fehlt noch das richtige Kostüm für die ausgelassene Feier? VINTY’S schafft Abhilfe und füllt am 2. Februar von 11:00 bis 18:30 Uhr und am 3. Februar von 11:00 bis 16:00 Uhr den ganzen Shop mit Faschingskostümen und -accessoires für die ganze Familie.Bei uns finden Kunden nicht nur die Ware von der Stange, sondern allerhand Unikate, die oft jahre- und jahrzehntelang in Kisten verstaut waren. Unter den rund 3.000 Kleidungsstücken und Accessoires wird jeder Faschingsnarr fündig. Der Einkauf der gebrauchten Kostüme ist ökologisch sinnvoll und günstig: Ein komplettes Outfit ist bereits ab 10 € zu erwerben. Die Verkaufserlöse kommen einem von der aktion hoffnung geförderten Projekt im Libanon zugute: In einem Flüchtlingslager werden irakische Familien mit Nahrung, Kleidung und Unterkunft versorgt. Darüber hinaus können etwa 500 Kinder am Unterricht in der kürzlich fertig gestellten Schule teilnehmen. Mehr Informationen unter: http://www.aktion-hoffnung.de/www.aktion-hoffnung....