Handball: HC Erlangen trennt sich von Cheftrainer Andersson

(Erlangen_07.10.2017) - Der Aufsichtsrat des HC Erlangen traf sich am heutigen Samstag zu einer außerordentlichen AR-Sitzung und gab anschließend bekannt, dass man sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Robert Andersson trennt. Eine große Chance als Interimstrainer bekommt der bisherige Spielertrainer der HC Erlangen U23 Tobias Wannenmacher.Der fränkische Bundesligist hatte unter Robert Andersson in den letzten Monaten nicht die erwartete sportliche Entwicklung genommen. Ziel war es doch, erstklassigen und hochprofessionellen Handballsport der gesamten Region zu bieten. Das ist leider dem Team in den letzten Wochen nicht gelungen. Von außen betrachtet hatte man den Eindruck, dass in den letzten Spielen eine große Verunsicherung oder Nervosität herrschte. Der bekannte Erlanger „Spaß“, die fast schon legendäre Spielfreude und Lockerheit vermisste seit einiger Zeit auf dem Spielfeld.Ab sofort wird der ehemalige Erlanger Bundesligaspieler und Juniorennationalspieler Tobias Wannenmacher Interimstrainer. Wannenmacher war in den letzten zwei Spielzeiten höchst erfolgreich als Spielertrainer der Erlanger U23 und stieg in der vergangenen Saison mit seinem Team souverän in die dritte Bundesliga auf. Dort belegt das sehr junge Team derzeit wieder einen Spitzenplatz.Die Geschäftsleitung des HC Erlangen hat jetzt den Auftrag einen potentiellen Nachfolger zu suchen, der gut zum Fränkischen Bundesligisten passt. Bis dahin bekommt nun der 38-jährige Tobias Wannenmacher die unglaubliche Chance, vielleicht für ein kleines „Erlanger Wunder“ zu sorgen.Informationen: http://www.hc-erlangen.de