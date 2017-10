Handball: Isländer Eyjolfsson wird neuer Cheftrainer des HC Erlangen

Der HC Erlangen kann zwei Wochen nach der Beurlaubung von Robert Andersson seinen Wunschkandidaten für dessen Nachfolge präsentieren. Der 40-jährige Isländer Adalsteinn Eyjolfsson, der seit 2015 beim Erlanger Erstligakonkurrenten TV Hüttenberg tätig war, hat einen Vertrag beim letztjährigen Bundesliga Neunten aus Mittelfranken unterzeichnet und beginnt seine Arbeit bereits heute. Der Transfer wurde möglich, weil sich der HC Erlangen und die Verantwortlichen des TV Hüttenberg einvernehmlich auf eine Auflösung des bestehenden Vertragsverhältnisses von Eyjólfsson verständigt haben.Der perfekt Deutsch sprechende Eyjólfsson war mit dem TV Hüttenberg in den letzten zwei Jahren sensationell von der dritten Liga in die DKB Handball-Bundesliga durchmarschiert, wo er mit seinem Team in den letzten Wochen für Furore sorgte. Eyjolfsson löst damit Interimscoach Tobias Wannenmacher ab, der in der U23 und im Nachwuchsbereich des Vereins dringend benötigt wird. Auch wegen der fehlenden A-Lizenz für Handballtrainer hätte Wannenmacher ohnehin nicht dauerhaft als Coach tätig sein können. Er wird jedoch neben seiner Funktion als Jugendkoordinator zum Trainerteam von Adalsteinn Eyjolfsson gehören. Wannenmacher war in die Gespräche mit den Trainerkandidaten eingebunden und hat die Verpflichtung von „Adli“ ausdrücklich begrüßt.„Wir haben Zeit gebraucht, um den optimalen Trainer zu finden. Es war wirklich ein sehr großer Aufwand, um mit interessanten Trainerkandidaten zu sprechen, die Situation zu prüfen und verantwortlich zu bewerten. Es war spannend festzustellen, welch Interesse an unserem Verein trotz der aktuellen sportlichen Situation besteht und wie viele hervorragende Trainer es im deutschen Handball gibt. Bei unserer Analyse sind wir sind auch zum Ergebnis gekommen, dass unsere Mannschaft einen dynamischen Trainer braucht, der Erfolg ausstrahlt, der den modernen Handball repräsentiert, der konsequent und doch kommunikativ ist. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass Adli Eyjolfsson der richtige Mann für unseren Club ist. Denn er steht für diese Eigenschaften wie kein anderer. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass wir „Adli“ bereits jetzt schon in Erlangen begrüßen können“, sagte HCE - Geschäftsführer René Selke und fügte hinzu: „Unser ganz besonderer Dank gilt Tobias Wannenmacher, der als Interimstrainer hervorragende Arbeit geleistet hat.“Informationen unter: http://www.hc-erlangen.de