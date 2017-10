Erlangen : Klosterkirche |

Wellnes für die Ohren...

Seit 1991 sorgt Harmonic Brass für großen, eleganten Blechbläserklang rund um den Globus: Carnergie Hall New York, Arts Center Seoul, Endler Hall Kapstadt, Gewandhaus zu Leipzig. In der ganzen Welt sind die vier Herren mit ihrer bezaubernden Dame zu Hause und gleichzeitig willkommen. Zudem ist das Münchner Quintett bei zahlreichen internationalen Workshops ein gefragtes Dozenten-Team und widmet sich neuerdings seinem Brass Projekt South Afrika: Sozial benachteiligte Kinder in Südafrika werden von Harmonic Brass mit Blechblasinstrumenten versorgt. Seit der ersten Afrika-Tournee 2010 eine Herzensangelegenheit des Ensembles.

Wer schon einmal ein Konzert von Harmonic Brass besucht hat, der weiß, was die Süddeutsche Zeitung meint, wenn sie von einem Quintett schreibt, das "...mit seiner glamourös-virtuosen Art zu den besten der Welt gehört."

...das Wohlfühl-Ensemble für alle Sinne.

Zum 18. mal in einer der schönsten Kirchen Erlangens, der Klosterkirche Frauenaurach.

Trotzdem immer wieder ein neues Klangerlebnis der besonderen Art.

Wer Harmonic Brass noch nicht gesehen bzw. gehört hat, sollte am 27.04.2018 in diese wunderbare Kirche kommen.

Wir versichern jedem Neuzuhörer einen Konzertabend, den man nicht so schnell vergisst.