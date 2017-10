Heimische Pilze im Fokus: Führung im Botanischen Garten

ERLANGEN (pm/mue) - Unter dem Motto „Herbstzeit ist Pilzzeit“ wird am Samstag, 28. Oktober, um 14.30 Uhr eine Führung mit Diana Härpfer im Botanischen Garten (Loschgestr. 1) angeboten.

Die beste Zeit, um viele heimische Pilzarten näher kennenzulernen, ist der Herbst – wenn regnerisches und feuchtes Wetter mit milden Temperaturen zusammentrifft, wachsen sie am besten. In oft kürzester Zeit entwickeln sich ihre vielgestaltigen Fruchtkörper: Ob runder Bovist, die klassische Hutpilzform des Fliegenpilzes oder die an Schmetterlingsflügel erinnernden Fruchtkörper der Schmetterlings-Tramete – die Vielfalt der Formen ist faszinierend. Als Destruenten bauen Pilze abgestorbene Pflanzenreste ab und leisten so einen wertvollen Beitrag zum Stoffkreislauf der Wälder.Diana Härpfer wird im Rahmen der Führung verschiedene Pilzarten vorstellen und dabei viel Interessantes vermitteln. Denn neben den essbaren Exemplaren, die für Sammler von besonderem Interesse sind, sind Pilze zum Beispiel auch als Färbepflanzen verwendbar, was jedoch weit weniger bekannt ist. Während mit den zierlichen Schwefelköpfen beim Färben gelbe bis olivgrüne Farbtöne erzielt werden können, ist die Farbe des Tintlings sehr dunkel. Bei der Reife seiner Sporen zerfließen die Lamellen und bilden dunkle sporenhaltige Tropfen an der Hutunterseite; aus dieser Flüssigkeit wurde früher auch Tinte hergestellt.Bei einem Spaziergang durch das Freiland des Botanischen Gartens reicht das Spektrum vom Schwefelporling bis zu den Gefahren des Hallimasch. Besonders in der Baumpflege und der Baumkontrolle, die das Team des Botanischen Gartens für das gesamte Gelände der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) übernimmt, spielen die Schadbilder von Baumpilzen eine wichtige Rolle – auch hierzu wird umfassend informiert.Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, Treffpunkt ist der Eingang zu den Gewächshäusern.