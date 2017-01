Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück

Erlangen : Wetterkreuz |

Die Kunst der kleinen Schritte



Das Meer besteht aus lauter Tropfen - das Leben besteht aus lauter kleinen Schritten. Schritte in eine ungewisse Zukunft. Schritte in eine gute Richtung, Schritte, die wir einmal bereuen. Das Thema "Die Kunst der kleinen Schritte" macht Mut Schritte mit Gott zu wagen.



Die Referentin Beatrice Hauser arbeitet bei der Organisation Mission am Nil, wo sie in der Schweiz und in Deutschland Informationsreferate hält.

Sie hat ein spannendes Leben: Sportkarriere, Krisenjahre, enttäuschte Hoffnungen, schwere Krankheiten, Afrikakarriere, Todesgefahr, Reiseleiterin. Heute ist sie 55 jährig, unverheiratet und von Hoffnung sprühend.

Lassen sie sich hineinnehmen in ein kurzweiliges, tiefgründiges Referat. Frau Hauser gibt authentisch Erfahrungen weiter, die sich geographisch von Europa bis Afrika erstrecken.