Historischer Weihnachtsmarkt Erlangen 2017: Alle Programm-Highlights

ERLANGEN - Wie in den Jahren zuvor lädt der Historische Weihnachtsmarkt am Neutädter Kirchenplatz in Erlangen auch dieses Mal wieder zu einem Ausflug in eine längst vergessene Zeit ein.

Programm-Highlights des Historischen Weihnachtsmarktes

Regelmäßige Gäste auf dem historischen Weihnachtsmarkt

Mit seiner einzigartig romantischen Atmosphäre, einem vielfältigen Musik- und Kulturprogramm sowie vielfältigen kulinarischen Spezialitäten – von der aromatischen Feuerzangenbowle, die in mächtigen Kupferkesseln brodelt, über Glühund Beerenwein bis hin zu Hanffladen und -lebkuchen, Suppen sowie allerlei Naschwerk – verzaubert der Markt Jahr für Jahr eine immer größere Besucherschar. Diese erfreut sich an der prachtvollen Atmosphäre, für die Musikanten, Stelzenläufer, Gaukler, Feuerspucker ebenso sorgen, wie das vielfältige Warenangebot, das an den heimeligen Ständen feilgeboten wird:• Schmuck, Tücher, Lederbänder• Wollsocken, Handschuhe, Schals, Mützen, Wollpullover, Jacken• Krippen und Holzhandwerk• Felle und Schäfereiprodukte• Handgemachte Naturkosmetik• handgefertigte Filzartikel und Produkte aus Nepal, Indien und dem Himalaya• Handgenähte Taschen und Geldbeutel• Afrikanische Produkte und Kunsthandwerk• Salz- u. Seiden-Seifen, Rasierzeug• Taschen und Wärmekissen• Christbäume, die – als Dankeschön – zu Gunsten der Kirche verkauft werden.,19.00 Uhr: Markteröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Florian Janik und Marktsegnung durch Pfarrer Dr. Wolfgang Leyk19.30 Uhr: Schandfleck (Musik)20.15 Uhr: Un Poco Loco (Feuershow)Der Nikolaus kommt auf den hist. Weihnachtsmarkt und verteilt kleine Geschenke an alle kleinen Besucherinnen und Besucher18.30 - 19.10 Uhr: Konzert des Posaunenchores Erlangen-Bruck18.00 - 18.45 Uhr: Konzert des Posaunenchores St. Matthäus16.00 - 16.30 Uhr: Kosaken Chor15.30 Uhr: Wie schon im vergangenen Jahr findet auch dieses Jahr wieder eine große Verlosung statt (ein Los können Sie erwerben, indem Sie eine volle Stempelkarte an einem der Stände gegen ein Los eintauschen). Auf die glücklichen Gewinner warten neben zahlreichen Kleingewinnen auch folgende Hauptpreise: 1. Preis: ein Ritteressen mit 7 Gängen für 10 Personen 2. Preis: ein Herrenfahrrad 3. Preis: ein Auftritt des Zauberkünstlers Pero bei Ihnen zuhause.Bei historischer Dudelsackmusik schmeckt ein heißer Glühwein gleich doppelt so gut. Und wer gerade seine Hände frei hat, kann sich bei dieser Gelegenheit mit den Tänzerinnen aufwärmen und ein paar traditionelle Tanzschritte erlernen.Mo 27.11., Mi 29.11., Fr 1.12., Sa 2.12., Di 5.12, Mi 6.12., Fr 8.12. Sa 9.12., Di 12.12., Mi 13.12., Fr 15.12., Sa 16.12., Di 19.12., Mi 20.12., Fr 22.12., Sa 23.12. jeweils um 19.00 Uhr.Lassen Sie sich von dem Zauberkünstler Pero mit seinen Tricks in eine magische Welt entführen. Jeweils Mo, Mi, Do 17.00 - 17. 30 Uhr und 18.00 - 18.30 Uhr sowie Di 5.12. 17.00 - 17.30 Uhr und 18.00 - 18.30 Uhr.Allerlei mittelalterlich Geschwätz, Kunststücke mit Bällen und faszinierende Akrobatik sorgen dafür, dass Jung und Alt verweilen und sich von dem faszinierenden Spektakel begeistern lassen. 27./28.11., 1. - 3.12., 5./6.12., 8. - 10.12., 12.12., 15. - 19.12., 22./23.12. jeweils 15.00 - 15.30 Uhr, 16.30 - 17.00 Uhr, 18. 00 - 18.30 Uhr. samstags jeweils 13.00 - 13.30 Uhr, 15.00 - 15.30 Uhr und 17.30 - 18.00 Uhr, sonntags jeweils: 12.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 14.30, 16.30 - 17.00 Uhr.In einer dunklen Winternacht ist eine Feuershow nicht nur sehr beeindruckend, sondern wärmt gleichzeitig auch ein bisschen auf. Dienstags und freitags jeweils 20.15 - 20.45 Uhr, samstags 20.00 - 20.30 Uhr, sonntags 19.00 - 19.30 Uhr. Zusätzlich am Montag, 27.11. (Eröffnungstag) und Freitag, 23.12. (Letzter Tag) jew. 20.15-20.45 Uhr.