Hof und Garagen Flohmarkt am Samstag 30.09.2017

Am 30.September 2017, findet er wieder statt, der bei jung und alte beliebte Hof und Garagen Flohmarkt. In Garagen, Hofeinfahrten und Vorgärten können Sie anbieten, was das Flohmarktherz begehrt. Das Flohmarktgebiet umfasst ganz Tennenlohe. Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten einen Trödel-Ausweis und Luftballons, eine Woche vor dem Flohmarkt. Auch in diesem Jahr, ist die Teilnahme wieder kostenfrei. Los geht es um 10 Uhr mit dem Trödelmarkt. Beim Flanieren durch die Straßen kann man sich sicher sein, alte Bekannte und Freunde zu treffen.

An der Sebastianstrasse ist wieder ein Straßenfest geplant, mit einem bunten Kinderprogramm. Vom Kindermasken basteln und verschiedenen Spielen, bis zum Glücksrad, gibt es wieder viele Attraktionen. Die Integrative Fahrradwerkstatt Tennenlohe informiert, insbesondere zur Unfallverhütung im Straßenverkehr. Auch Novuss, das neue Spiel in Erlangen, stellt sich vor und kann unter fachlicher Anleitung, des Erlanger Novuss Vereins gespielt werden.

Selbstverständlich gibt es auch in diesem Jahr wieder, die allseits beliebten Bratwürste vom Holzkohlegrill, sowie weitere Leckereien. Der rumänische Baumstriezel und Langos runden das Angebot ab. Zum Ausschank gelangt, das beliebte Erlanger Bier „Storchenbier“ der Steinbach Bräu. Ab 12 Uhr beginnt die Livemusik.

Die Nachbarschaftshilfe und die vielen Helfer, die zum Gelingen eines solchen Festes beitragen, wünschen einige schöne und unterhaltsame Stunden im idyllisch Tennenlohe. Auf zahlreichen Besuch freut sich die Ökumenische Nachbarschaftshilfe Tennenlohe e.V.

Aktuelle Infos finden Sie unter www.Flohmarkt-Tennenlohe.de

NEU: der Flohmarkt ist jetzt auch in „Facebook“.