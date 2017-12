Jetzt Tickets sichern: Mega-Silvesterparty im E-Werk!

ERLANGEN (pm/mue) - Am Sonntag, 31. Dezember, steht ab 21.00 Uhr wieder die beliebte Megaparty zum Jahreswechsel auf dem Programm im E-Werk.



Die Silvesterparty FeuerWerk gehört in der Hugenottenstadt schon lange zu den fest etablierten Einträgen im Kalender – auch in diesem Jahr gibt es laut E-Werk-Mitarbeiterin Sabine Pfister auf der „... größten Glitter- und Glamour-Silvesterparty Erlangens wieder feinsten Partysound auf drei Floors mit den DJs Carlos, Yannick Dixken und DJ Dani. Das Spektrum reicht dabei von den 80ern bis heute“. Discohits und dicke Beats, Gitarrensound und Chartbreaker sowie Techno und Elektro sollen jeden auf die Tanzfläche bringen, während in der Kellerbühne auch dieses Jahr wieder das rote Bühne Ensemble mit seiner glänzenden Bourlesque Show für Stimmung sorgt. Es wird gesungen, gesteppt, getanzt und geflirtet bis der Arzt kommt. Drei außergewöhnliche Frauen mit den klangvollen Namen Dixie Dynamite, Sweet Chili und Fleur d`Amour geben und zeigen dem Publikum fast alles. Doch dieses Wunderland der Weiblichkeit wäre nicht komplett ohne den Mann: Begleitet werden die Künsterlinnen vom charmanten Zeremonienmeister Leopold Lobkowicz von Hassenstein.Nach dem legendären musikalischen Feuerwerk über den Dächern des E-Werks gibt es traditionell für alle Besucher noch eine warme Suppe, zubereitet vom E-Werk Gastro-Team. Es empfiehlt sich, rechtzeitig Tickets im Vorverkauf zu sichern, denn „... in den letzten Jahren mussten wir aufgrund des großen Andrangs immer wieder Einlass-Stopps machen“, so Sabine Pfister. „Es ist nicht nur für uns schade, wenn die Leute gerade an so einem besonderen Abend zu lange am Eingang warten müssen“.Alle Informationen und Tickets gibt es im Internet: www.e-werk.de