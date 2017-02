Karate-Schnuppertrainingstage beim FSV Erlangen-Bruck e.V.

Anfang Februar bietet die Karate-Abteilung des FSV Erlangen-Bruck e.V. gleich mehrere Schnuppertermine und einen Späteinsteigerkurs für verschiedene Altersgruppen an.

Den Anfang machen diesen Freitag (03.02.2017), 18:00-19:00 Uhr die 10- bis 16-jährigen mit dem Schnuppertraining zum Kurs „Kommunikation, Selbstbehauptung & Selbstschutz“ in der Mehrzweckhalle des FSV Erlangen-Bruck e.V. (Tennenloher Straße 68). Ab Mittwoch, den 08.02.2017, 20:00 – 21:30 dürfen dann die Erwachsenen, Baujahr 1987 und früher, beim Kempo-Späteinsteigerkurs in der Gymnastikhalle des Roncalli-Stift ran. Unter Beachtung der individuellen körperlichen Verfassung und Kondition wird an acht Trainingstagen (mittwochs und/oder sonntags) ein erster Einblick in die Kampfkunst Bushin-Ryu Kempo ermöglicht, welche effektive Selbstverteidigung lehrt und die individuelle persönliche Weiterentwicklung fördert.Einenebenfalls in der Mehrzweckhalle des FSV Erlangen-Bruck e.V.: 16-17 Uhrund 18-19 Uhr, dazwischen von 17 bis 18 Uhr ein Infoveranstaltung mit praktischen Anteilen zu dem Themaund ab 19:30 Uhr für 90 Minuten einIn allen Altersgruppen werden dabei Körper und Geist als Einheit verstanden und gefördert, was mit der Zeit zu einer inneren und äußeren Haltung führt, die schon von weitem klar macht:. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten ist eine Voranmeldung für alle Termine unbedingt erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung über www.ffL-training.com/kempo oder die 0175 23 82 961.