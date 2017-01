Karibikfasching mit Mayito Rivera

Karibikfasching: Höchsttemperaturen im ganzen Haus!

LIVE: MAYITO RIVERA (CU) - Die Stimme der erfolgreichsten Band aus Kuba – Los Van Van!

LIVE: Große Samba-Kapelle

DJs auf 3 Areas



Am Faschings-Samstag, holen wir das Karibik-Feeling nach Erlangen! Mit Live-Band, Samba-Kapelle inklusive heißblütigen Tänzerinnen, der einzigartigen Strandbar und DJs auf drei Areas, ist heißer Partyspaß garantiert.



Mit Sand im Schuh statt Schnee am Stiefel feiern wir unseren legendären Karibikfasching. Wir trinken Piña Colada an der Cocktailbar statt Glühwein im Regen, wir tanzen Calypso, Salsa, Lambada, Soca und Merengue im Kulturzentrum E-Werk, statt Schneewalzer auf der Autobahn. Wie immer verwandelt sich das E-Werk mit viel lateinamerikanischem Temperament in den heißesten Partytempel östlich von Havanna.

Mario „Mayito“ Rivera ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten zeitgenössischen Sänger Kubas. Über 20 Jahre lang war er die markante Stimme und das Gesicht der erfolgreichsten, kubanischen Band Los Van Van.

Ob Son, Rumba, Afro oder Salsa, Bolero oder Timba – wenn Mayito Rivera singt, tremoliert und koloriert, ist das grundsätzlich preisverdächtig. Für seine herausragende Stimme wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet und gewann unter anderem zusammen mit Los Van Van den Grammy-Award. Für sein Soloalbum „Negrito Bailador“ erhielt er eine weitere Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Salsa Album of the Year“.

Nach seinem Ausstieg bei Los Van Van im Jahr 2011 geht Mayito Rivera nun eigene Wege Zusammen mit seiner Band „Sons of Cuba“ – einem Sextett von jungen Spitzenmusikern, direkt aus seiner Heimat, präsentieren sie nun die geballte Ladung perfekter Arrangements und eine völlig neue Mixtur aus modernen und klassischen Salsa-, Rumba-, Afro- und Timbarhythmen bis hin zu Jazz und Funk.



Karibikfasching: VVK: 12,50 € // AK: 13,- € // ganzes Haus // ab 21:00 Uhr