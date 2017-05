Klezmer-Musik mit "Schmitts Katze" und dem Erlanger Tanzhaus

Erlangen : Bürgertreff "Die Villa" |

Am Sonntag, den 21. Mai von 15 Uhr bis 18 Uhr bringen "Schmitts Katze" mit Klarinette und Mandoline, Geige, Kontrabass und Gesang die Musik der osteuropäischen Juden in den Park der Villa.

Es wird zum Tanz aufgespielt und Gitta Ott vom Erlanger Tanzhaus zeigt wie man sich zu Freylakhs, Hora und Bulgar bewegen kann. Neben einfachen Ketten- und Reihentänzen wird auch für das anspruchsvollere Tanzpublikum der eine oder andere Leckerbissen geboten.

Für die Bewirtschaftung mit Falafel und Humus, Kaffee, Kuchen und Getränken sorgt der Förderverein Villa & Angertreff. Wer nicht tanzen mag, darf gerne zum Zuhören vorbeikommen.

Der Eintritt ist frei!

Bei Regen findet die Veranstaltung in der Villa statt.