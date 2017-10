Landkreistag50plus: Tipps für mehr Fitness im Alter

ECKENTHAL (pm/mue) - „Fit durch Bewegung“ ist das Motto des 3. Landkreistages 50plus am Samstag, 21. Oktober.

Von 11.00 bis 16.00 Uhr können sich Neugierige im Gymnasium Eckental bei rund 50 Ausstellern aus Vereinen, Verbänden, Organisationen, Selbsthilfegruppen, seniorenfreundliche Betrieben und Dienstleistern darüber informieren, wie sie sich mental und körperlich fit halten können. Und das bei freiem Eintritt. „Wird uns bald ein Roboter bei der Pflege unterstützen?“, fragt zum Beispiel Moderatorin Petra Nossek-Bock, Chefredakteurin des Magazin sechs+sechzig und sucht gemeinsam mit Fachkräften aus Wissenschaft und Praxis nach Antworten. Vorträge informieren über Wohnen mit intelligenter Technik und erklären, wie es sich barrierefrei und energieeffizient leben lässt. Wegen der ungebrochen hohen Nachfrage nach den „C@fe T@blet“-Kursen gibt Tutorin Boja Marshall in Raum 170 ein Seminar für Einsteiger an Tablet und iPad (eine mobile, induktive Höranlage für Schwerhörige ist vorhanden).Prof. Dr. Klaus Pfeifer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verrät Tricks, wie man sich zu regelmäßiger Bewegung motiviert, und OVF-Linienmanager Werner Schmidt beantwortet Fragen zum Thema Mobilität. Olaf Müller, Verkehrserzieher bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land, macht sein Publikum fit für Sicherheit im Straßenverkehr – wer lieber aktiv sein möchte, kann sein Geschick am Fahrsimulator testen, Segway fahren, Yoga auf dem Stuhl ausprobieren oder Koordination und Gleichgewicht in einem Bewegungsparcours herausfordern. Zwei ehrenamtliche Wohnberater des Landkreises zeigen darüber hinaus, wie man sich einfach ein eigenes Hochbeet baut, während Floristin Dina Tietze die dazu passenden Pflanzen empfiehlt. Musikalisch umrahmt die Big Band des Gymnasiums den Landkreistag 50plus; auch für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher ist bestens gesorgt.Weitere Informationen und das Programm zum Landkreistag50plus gibt es unter Telefon 09131 / 803277 sowie natürlich im Internet: