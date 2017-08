Multimediashow "Neuseeland - Im Land der langen weißen Wolke"

In einer bildgewaltigen Live-Reportage über Neuseeland geht der prämierte Fotograf Sven Herrmann mit Ihnen in das „Land der langen weißen Wolke". Mit dem Kajak, in Wanderstiefeln und im Helikopter erleben Sie u.a. tropische Farnenwälder, blaue Gletscher, hitzebrodelnde Geysire im heiligen Land der Maori sowie traumhafte Strände mit einmaligem Neuseeland-Feeling. In Film und Bild erleben Sie alle Highlights und viele Geheimtipps, womit der Abend ideal zur Reisevorbereitung oder dem Schwelgen in Urlaubserinnerungen ist - ein unvergessliches Erlebnis um das Fernweh zu entfachen.Sonntag 29.10.2017 II 19:00 UhrTreffpunkt Röthelheimpark; Schenkstraße 111, 91052 ErlangenTickets an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter: http://buytickets.at/artepicturas/109006