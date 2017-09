Musik und Meditation Adventskonzert der Werner-von-Siemens-Realschule Erlangen

Erlangen : Pfarrkirche Heilig Kreuz |

Am Mittwoch, den 20. Dezember 2017 findet um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Erlangen-Bruck das diesjährige Adventskonzert „Musik und Meditation“ der Erlanger Werner-von-Siemens-Realschule (WvS) statt. Chöre und Schülerbands der WvS stimmen mit einer Vielzahl von Stücken auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Neben dem Projektchor der Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemaligen werden auch einige kammermusikalische Beiträge und Texte sowie kleine Theaterszenen zu sehen und zu hören sein. Dieses Konzert wird etwas umfangreicher am Dienstag, den 19.12.2017 auf dem Historischen Weihnachtsmarkt und am Donnerstag, den 21.12.2017 auf dem Waldweihnachtsmarkt jeweils von 10-12:00 Uhr nochmals aufgeführt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kinder- und Jugendpsychiatrie Erlangen und die Fachschaft Musik sind sehr willkommen! Für die Dauer des Konzerts kann der Schulhof der WvS als Parkplatz genutzt werden. Auf Ihr Kommen freuen sich die Schüler der WvS!