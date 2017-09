Musikalische Lesung: Nataša Dragnić präsentiert ihren neuen Roman »Einatmen, Ausatmen«

Erlangen : Stadtbibliothek |

Am Dienstag, 10. Oktober, präsentiert Nataša Dragnić ihren neuen Roman »Einatmen, Ausatmen«. Die Buchpräsentation findet in der Stadtbibliothek in Erlangen statt und wird durch die Martin-Krechlak-Band musikalisch begleitet.



Ein Krankenhaus in Hudson, New York. Giorgia liegt nach einem Autounfall im Koma. Unerwartet begegnen sich am Krankenbett der bekannten Jazz-Sängerin drei Männer: Ben, der Drummer ihrer Band und ihr Lebensgefährte, weicht nicht von Giorgias Seite. Überrascht wird er in der Klinik von Konrad, ihrem Ehemann, der sie nach acht Jahren zum ersten Mal wiedersieht. Nach dem Tod ihrer gemeinsamen Tochter hatte sich Giorgia von ihm getrennt. Als wäre das nicht genug, erscheint kurz darauf Césco, Bru?ckenbauer, Saxofonspieler und Giorgias virtueller Liebhaber. Nach langem Ringen hat er seine Frau verlassen und ist zu Giorgia geeilt. Sie wussten nicht voneinander, die drei Männer, doch notgedrungen nähern sie sich an. Zerrissen zwischen Eifersucht und Verstehen streiten und stu?tzen sie sich, offenbaren nach und nach ihre Lebens und Liebesgeschichte mit Giorgia. So gerät das Bangen um ihr Leben zugleich zur Auseinandersetzung mit sich selbst und der eigenen Vergangenheit.



Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.



Der Eintritt beträgt 8 € pro Person. Ermäßigt 4 €.



Karten gibt es im VVK in der Stadtbibliothek Erlangen unter stadtbibliothek@stadt.erlangen.de sowie unter Tel. 09131/862282.







