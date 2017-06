Pelzmärtel Laternenumzug

Erlangen : Galeria Kaufhof |

Am 11.11.2017 heißt es Laterne, Laternen denn dann findet wieder der allseits beliebte Laternenumzug durch die Erlanger Innenstadt statt. Dieser startet vor den Türen von Galeria Kaufhof, die auch dieses Jahr wieder 500 Lampions verschenken, und zudem über 1.000 Martinswecken verteilen. Der Laternenumzug wird angeführt vom St. Martin hoch zu Ross und wird von einer Musikkapelle zum Hugenottenplatz und wieder zurück zu Galeria Kaufhof begleitet.



Auch die Einzelhändler in der gesamten Innenstadt bieten neben vielen Schnäppchen und Sonderangeboten auch Dekorations- und Geschenkberatung für Weihnachten. In den Einkaufs-Galerien und Geschäften von der Altstadt bis in die Nürnberger Straße, vom Bahnhof bis zum Bohlenplatz warten weitere Highlights und vorweihnachtliche Angebote.