Die größte Rosenmontagsparty in Erlangen ist und bleibt der Rosenmontagsfasching im E-Werk. Und auch in diesem Jahr geht es wieder hoch her!

Auf allen Areas (Saal, Clubbühne, Tanz-Werk, Kellerbühne) wackelt der Beton! Freunde der Live-Musik kommen nicht zu kurz, denn wir haben die Lokalhelden von „Motion Sound“ in der Clubbühne am Start. Auch sonst gibt es alles, was ihr zum Feiern braucht. Aktuelle Party- und Clubhits, Rock und Pop, Schlager und Kitsch, 80er bis 90er, House und HipHop - alles, was ihr für die ultimative Partynacht braucht.



Rosenmontagsfasching: ganzes Haus, ab 21:00 Uhr

VVK: 6,50€

AK: 7,-€



für Studenten: VVK: 4,50€ /// AK: 5€