Schlemmer-Gutscheine für Opernball-Caterer Bratwurst Röslein gewinnen!

NÜRNBERG - Beim Nürnberger Ball-Ereignis des Jahres werden heute Abend zahlreiche Prominente und Gäste auf dem roten Teppich erwartet. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, haben wir den perfekten Ersatz, um das Schlemmen nach dem Opernball nachzuholen.

So können Sie gewinnen

Ball-Caterer Bratwurst Röslein wird beim Opernball die Gäste kulinarisch verwöhnen. Für das Ball-Highlight hat Röslein-Wirt Thomas Förster ein eigenes Menü kreiert. Doch wer selbst nicht in den Genuss des Menüs kommen wird, muss nicht traurig sein: Wir verlosen drei Schlemmer-Gutscheine über je 50 Euro für den Caterer des Opernballs Bratwurst Röslein direkt am Hauptmarkt.Unser Tipp: Opernball-Luft bequem von daheim aus schnuppern! Wir berichten heute ab 18:30 Uhr in unserem Live-Blog direkt vom Opernball. Wir halten Sie hier mit Fotos und Eindrücken vom roten Teppich und vom Opernhaus auf dem Laufenden. Immer wieder reinklicken und nichts verpassen! Unseren Live-Blog vom Opernball finden Sie unter www.marktspiegel.de/opernball Zum gewinnen einfach gleich hier im Gewinnspiel auf "Mitmachen" klicken. Alternativ ist später auch noch eine Teilnahme bei Facebook möglich. Hierfür muss der Gewinnspiel-Post kommentiert werden. Teilnahmeschluss ist der 24. September 2017. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.