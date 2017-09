Science meets Theology

Vor zweieinhalb tausend Jahren haben Menschen festgehalten, was sie von der Welt wussten und beobachten konnten, und haben beschrieben, wie das mit ihrem Glauben zusammen geht, mit dem Glauben an Gott als Urgrund von allem und als gutem Lenker für die Geschicke der Menschen. In den letzten 500 Jahren hat sich das Wissen um Kosmos und Mensch und ihre Erforschung sehr verändert und erweitert. Aber wenn von Gott als dem Schöpfer geredet wird, geschieht das fast immer mit den überlieferten Worten und Bildern. Haben Schöpferglaube und Naturwissenschaft heute noch miteinander zu tun? Wie ist das für Forscher und Forscherinnen am Exzellenzcluster „Engineering of Advanced Materials“?Prof. Dr. Mathias Göken, Prof. Dr. Klaus Mecke & Dr. Doris Segets vom Exzellenzcluster EAM im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Schoberth, Lehrstuhl für Systemische Theologie I, FAU Erlangen-Nürnberg. Moderation: Dr. Isolde Meinhard