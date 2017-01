Erlangen : Gemeindezentrum St. Heinrich, |

Der Frühlings-Basar in Alterlangen, Möhrendorfer Str. 31a:

ein klassischer Selbstverkäufer-Basar – stöbern, finden, entdecken, feilschen. Es wird auch leckerer Kuchen und Kaffee verkauft, gerne auch zum Mitnehmen.



Wenn Sie Interesse an einem Verkaufstisch haben wenden Sie sich bitte an: Stefanie Iglberger, Tel: 017686379439,

E-Mail: ebstheinrich[at]gmail.com



Tische sind vorhanden, Kleiderständer sollten bitte mitgebracht werden. Für gestohlene Ware wird keine Haftung übernommen.