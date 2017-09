Straßenfest und Trödel am 30. September in Tennenlohe

Ein buntes Fest mit Musik, Kinderspiele und viel TrödelMit Live-Musik, einem bunten Kinderprogramm und kulinarisches für Groß und kleine Genießer startet der 5.Tennenloher Flohmarkt, am 30.September.Los geht’s um 10 Uhr mit dem Trödelmarkt in ganz Tennenlohe. In den Straßen werden sie überall bunte Luftballons der Teilnehmer finden. Schlendern sie durch die Straßen und treten sie ein in Gärten und Garagen. Stöbern sie nach Herzenslust im Trödel und führen hundert nette Gespräche.An der Sebastianstraße 2, startet um 10 Uhr das Straßenfest mit einem reichhaltigen

Kinderprogramm

. Planen sie etwas mehr Zeit ein. Vom Kindermasken basteln, Geschicklichkeitstest, Fitness für den Kopf, Training für Muskulatur oder beim Suchspiel. Alle Kinder sind eingeladen bei den kreativen Spielen vom CVJM Erlangen mitzumachen. Das Glücksrad ist auch wieder da. Drehe das Glücksrad und gewinne tolle Preise!Spielen sie mit beim neuen skandinavische Spiel „Novuss“. Unter fachmännischer Anleitung, des Erlanger Novuss Vereins, lernen sie Tipps und Tricks kennen.Einmal einen Rettungswagen fahren! Das Rote Kreuz Erlangen präsentiert seine Hilfeleistung für die Bürger und einen Rettungswagen zum Anfassen.Starten sie mit einem Leihfahrrad, eine Flohmarkttour zu den vielen Flohmarkthöfen. Die Fahrradwerkstatt Tennenlohe unterstützt bei Reparaturen am Fahrrad.Auch die Oldtriker aus Nürnberg sind da. Wir laden Sie herzlich ein, mitzufahren bei den OldTriker Rundfahrten durch Tennenlohe. Start ist am „Angel of Peace“, an der Sebastianstraße 2.

Ab 12 Uhr gibt´s Live Musik.

B.T.M. spielt eine bunte Mischung von den 60er Jahren bis heute.Lauschen Sie der Musik bei einem kühl und frisch gezapften Storchenbier, vom Holzfass. Das Erlanger Bier der Steinbachbräu wird ohne Chemie, noch handwerklich hergestellt. Doch auch, wer nicht zu den Fans des goldenen Gerstensaftes gehört, kommt nicht zu kurz. Gut gebräunte Tennenloher Bratwürste vom Holzkohlegrill warten auf Genießer. „Steak, Soße, Brötchen“! Ich mag die einfachen Dinge im Leben. Der rumänische Baumstriezel dar natürlich auch nicht fehlen. Immer warm, wählen sie ihre Variation, ob Kokos, Walnuss oder Zucker.

NEU: Sind Insekten die Nahrung der Zukunft

? Beim INSEKTEN SNACK gibt’s Speise-Grillen und Speise-Mehlwürmern an Teufels-Relish oder Apfel-Curry. Entdecken Sie den wahren Gaumenkitzel. Einen gesunden Appetit sollten sie schon mitbringen.Das ausführliche Programmfaltblatt mit Lageplan liegt zum Downloaden, auf der Homepage vom Tennenloher Flohmarkt. www.flohmarkt-tennenlohe.de