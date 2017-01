Swingen, grooven, rocken beim 45. Jazz Band Ball

ERLANGEN (pm/mue) - Am Samstag, 18. Februar, ist es wieder soweit: die Erlanger Heinrich-Lades-Halle öffnet ab 19.00 Uhr die Pforten für den Erlanger Jazz Band Ball.

Das städtische Amt für Soziokultur als Veranstalter präsentiert dabei neun Bands auf drei Bühnen und hat ein hochkarätiges Programm zusammengestellt, welches in einer heißen Faschingsnacht die Halle in allen Sälen zum Kochen bringen soll. Zum 45. Mal findet das Event nun statt, bevor die einzigartige Veranstaltung ein Jahr Pause machen muss – 2018 steht die Halle wegen Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung.Einzigartig ist der Jazz Band Ball in vielerlei Hinsicht, denn nicht nur die reinen Jazzfans, sondern auch Liebhaber verwandter Genres kommen auf ihre Kosten – für die einen ist alles ein riesiges Musikerlebnis, für die anderen ein flotter Ball. Das Outfit der Besucher reicht dabei vom phantasievollen Faschingskostüm über Jeans bis hin zu Frack und Abendrobe. Genau das ist es, was die fröhliche Atmosphäre des Jazz Band Balls ausmacht. Und ob Dixie, Hotjazz, Blues, Salsa oder Rock’n’Roll: Mitswingen ist angesagt.Mit im Programm sind zum einen, die eine brillante Mischung aus kreolischem Hot-Jazz, lateinamerikanischer Musik und swingenden Chansons mit kabarettistischen Gags auf die Bühne bringen. Modernes swingendes Spiel mit Elementen des Bebop und einer nie verleugnenden Liebe zum klassischen Hot Jazz ist dagegen das Markenzeichen derwiederum gelten längst als eine der besten Cajun- und Zydecobands in Europa, und bereits vom letzten Jahr sind die Damen vonden Gästen beim Jazz Band Ball bekannt: ein artistisch-sinnliches Musikspektakel.bieten Salsa – pur serviert, und mit derist eine Formation am Start, die bereits seit 1985 den Rhythm ‘n‘ Blues in Oberfranken definiert. Dieschließlich vereint in ihrem Repertoire einen Zeitraum von den 20-er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute, währendmit einem Cocktail aus Stilen der großen Rock ’n’ Roll- und Swing-Ära niemanden still sitzen lassen. Last not least beschließt die junge Band, doppelte Gewinnerin beim Erlanger Newcomer Festival 2016, mit funkigem Jazz und Hiphop den 45. Jazz Band Ball.Alle Informationen – auch zur Kartenreservierung und Postzustellung – gibt es im Internet unter: