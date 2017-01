Am Sonntag Tatort schauen ist so etwas wie eine Tradition.

Ebenfalls sehr schön ist es, an einem Sonntag Abend mit Freunden oder Bekannten bei einem gekühlten Getränk zusammen zu sitzen. Warum nicht zusammenbringen, was zusammen gehört? Im E-Werk übertragen wir jede Erstausstrahlung (ARD) in Wohnzimmeratmosphäre im Tanz-Werk.



Eintritt frei!