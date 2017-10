Erlangen : Hugenottenkirche |

dezibella - der Erlanger Frauenchor präsentiert

A Ceremony of Carols von Benjamin Britten und

andere weihnachtliche Klänge für Chor und Harfe.

Samstag, den 2. Dezember 2017 um 19 Uhr in der

Hugenottenkirche in Erlangen. Der Eintritt ist frei.

Wir bitten um Spenden für die Obdachlosenhilfe

von Pfarrer Mann.