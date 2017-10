Bürgerstiftung Erlangen: Lesepaten gesucht

In Mittelfranken sucht der gemeinnützige Bundesverband von MENTOR , in enger Kooperation mit der Bürgerstiftung Erlangen und der Volkshochschule Erlangen verstärkt Leselernpaten für die individuelle Leseförderung. Ziel ist es, weitere Vereine, Mentoren und gemeinnützige Organisationen hier in der Metropolregion zu finden, die gemeinsam erfolgreiche Leseförderung für Kinder aufbauen.Nun gibt es beachtliche Erfolge zu vermelden: Markus Wasmeier, Deutschlands erfolgreichster Skirennläufer steht dem des gemeinnützigen Bundesverbands "MENTOR – Die Leselernhelfer" als Schirmherr zur Seite und fördert das Projekt bundesweit. Bei einem Pressetermin in der Volkshochschule Erlangen bestärkte er die Bürgerstiftung aktiv Lesepaten zu suchen und für das Projekt zu begeistern.So motiviert startet nun die Bürgerstiftung Erlangen das Lesepaten-Projekt auch offiziell in der Metropolregion und versucht am 8. November, um 19.00 Uhr, mit einem Info-Abend interessierte Erlanger Bürgerinnen und Bürger zu informieren und für das Projekt zu begeistern.Weitere Inforamationen: https://www.buergerstiftung-erlangen.de