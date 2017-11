Christmas Carols in der Hugenottenkirche

Erlangen : Hugenottenkirche |

Erlangen (li)

Ein English Carol Service findet am Sonntag, 17.12. um 18 Uhr, in der Hugenottenkirche zum dritten Advent statt. Vom verstorbenen Prof. Dr. Alasdair Heron, Lehrstuhlinhaber für systematische Theologie an der FAU Erlangen und seiner Frau Rev. Helen Heron wurde dieses Singen ins Leben gerufen. Nach dem Tod von Prof. Heron im Jahr 2014 organisiert es Helen Heron mit Hilfe der Freiwilligen.



Der Gottesdienst wird von Muttersprachlern gestaltet, wobei es verschiedene Lesungen aus der Bibel gibt (von der Weihnachtsgeschichte her) und dazwischen singt die Gemeinde zusammen englischsprachige Weihnachtslieder- gerne auch mehrstimmig. Der Gemeindechor unter der Leitung von Maria van Eldik wird ein paar Lieder vortragen, es werden Querflötisten spielen und Jenni Heron wird solo singen, begleitet von Konstantin Papoutsidis und voraussichtlich auch Steve Webb.





Der Eintritt ist frei und offen für alle.