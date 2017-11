Der absolute Fashion Flash am Montag und Dienstag in Erlangen!

ERLANGEN (pm/nf) - Der Fashion Flash kommt nach Erlangen und verwandelt am 6. und 7. November 2017 die Heinrich Lades Halle in ein Shopping-Paradies für alle modeverrückten Frauen. Am Montag von 12 bis 20 Uhr und Dienstag von 10 bis 20 Uhr lädt das Event zum Rekord-Shoppen ein und lockt mit vielen weiteren Specials.

Zu finden ist alles, was das Frauenherz begehrt – und das bis zu 70 Prozent reduziert: Trendige Schuhe sowie Jacken und Handtaschen in allen Variationen und Farben, von den unterschiedlichsten Marken. Egal, ob elegante Heels, klassische Lederjacke oder coole Clutch – primäres Ziel der Veranstalter ist es, dass für jede Frau, auf der über 2000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche, mindestens ein Schmuckstück zu finden ist. Neben stimmungsvoller Hintergrundmusik, kostenlosem Sekt und kleinen Süßigkeiten, werden die Besucherinnen von wechselnden Kooperationspartnern aus der Kosmetik- und Lifestylebranche mit kleinen Geschenken oder einer Schminkberatung zusätzlich verwöhnt.Der Eintritt zum Fashion Flash ist frei, allerdings benötigen die Kundinnen ein Ticket. Für einen schnellen Eventzutritt wird empfohlen, sich für ein Ticket bereits vor dem Eventstart unter www.fashion-flash.de/tickets zu registrieren. Wer das nicht möchte: Tickets können auch am Eventeingang erstellt werden.