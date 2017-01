Forum Energiewende: „Chancen & Herausforderungen für die (bayerische) Wirtschaft“

Energie spielt für eine prosperierende Wirtschaft fraglos eine wichtige Rolle. Mit entsprechendem Gewicht bringen sich die einschlägigen Wirtschaftsverbände daher in die öffentliche und wohl viel mehr noch in die nichtöffentliche Debatte um Klimaschutz und Energiewende ein. Häufig wird hierbei zwar betont, dass die Energieversorgung auch umweltfreundlich bzw. umweltverträglich sein soll. Konkrete Forderungen laufen jedoch meist auf eine preiswerte Energieversorgung hinaus. Ob die Chancen einer innovativen und zukunftsorientierten Energiewirtschaft dem vor allem auf Export angelegten Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig nicht mehr dienen würde, als eine kurzfristige auf niedrige Preise angelegte Energiepolitik, wollen wir an diesem Abend mit Vertretern der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (VBW) und der IHK Nürnberg sowie Vertretern von Unternehmen aus relevanten Branchen selbst diskutieren.Podiumsdiskussion: „Energiewende – Chancen & Herausforderungen für die (bayerische) Wirtschaft“Referenten / Diskutanten:– Stefan Albat, Stv. Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (VBW)– Dr.-Ing. Robert Schmidt, Leiter Geschäftsbereich Innovation | Umwelt der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (IHK Nürnberg)– Rainer Kleedörfer, Prokurist bei der N-ERGIE AG– N.N. Vertreter eines Wirtschaftsunternehmens aus Erlangen / Erlangen-HöchstadtNach kurzen Einführungsvorträgen zu den Standpunkten der jeweiligen Organisationen und Unternehmen folgt eine PodiumsdiskussionModeration: Dipl. Ing. (FH) Stefan Jessenberger, Energiewende ER(H)langen e.V.Eintritt freiDas Gelingen der Energiewende in Deutschland hängt von vielen Faktoren ab. Dabei könnte die Energiewende nicht nur zu einem ökologischen Vorzeigeprojekt werden, sondern auch immense ökonomische Vorteile für die Volkswirtschaft generieren – zum einen durch eine erhöhte nationale Wertschöpfung auf Basis regionaler Wertschöpfungskreisläufe und zum anderen durch den Export deutschen Know-hows und deutscher Technik.Insgesamt vier Vortragsabende von März bis Ende Mai 2017 möchten interessierten Bürgerinnen und Bürgern den aktuellen Stand der Diskussion aufzeigen und Impulse für das Gelingen der Energiewende geben.Die Kursreihe „Forum Energiewende“ ist eine Kooperationsveranstaltung der Volkshochschule Erlangen und des Vereins Energiewende ER(H)langen e.V. mit Unterstützung des Beirates zur Agenda 21, Erlangen.Das gesamte Programm sowie zurückliegende Veranstaltungen samt Präsentationen kann hier eingesehen werden: Link