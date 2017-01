Forum Energiewende: „Energiezukunft 4.0 – neue Geschäftsmodelle für Stadtwerke“

Die Zunahme der Eigenstromversorgung insbesondere durch Photovoltaik-Anlagen stellt Energieversorger vor Herausforderungen. Ihre Umsätze und Erlöse sinken! Gerade Stadtwerke, die aus den Gewinnen des Stromgeschäftes oft andere Geschäftsbereiche wie z. B. den ÖPNV quer finanzieren, sehen hierdurch die Erbringung ihrer Versorgungsaufgaben erschwert oder sich zu Preiserhöhungen gezwungen. Doch neue Geschäftsmodelle können hier Abhilfe schaffen. Durch Modelle der regionalen Direktvermarktung kann die Herausforderung zur Chance werden. Die Stadtwerke Wunsiedel haben diese ergriffen und mit dem FichtelgebirgsStrom ein Regionalstrompodukt eingeführt, das Erzeugern, Verbrauchern und den Stadtwerken eine Win-Win-Win-Situation verschafft. Wie dies funktioniert, was der WUNsiedler Weg ist und wie die weitere Zukunft aussieht, all dies wollen wir an diesem Abend erfahren.Vortrag: „Energiezukunft 4.0 – Herausforderungen und Chancen für Stadtwerke“Referent: Dipl.-Ing. (FH) Marco Krasser, Geschäftsführer der SWW Wunsiedel GmbHAnschließend Diskussion mit dem ReferentenModeration: Dipl. Ing. (FH) Stefan Jessenberger, Energiewende ER(H)langen e.V.Eintritt freiDas Gelingen der Energiewende in Deutschland hängt von vielen Faktoren ab. Dabei könnte die Energiewende nicht nur zu einem ökologischen Vorzeigeprojekt werden, sondern auch immense ökonomische Vorteile für die Volkswirtschaft generieren – zum einen durch eine erhöhte nationale Wertschöpfung auf Basis regionaler Wertschöpfungskreisläufe und zum anderen durch den Export deutschen Know-hows und deutscher Technik.Insgesamt vier Vortragsabende von März bis Ende Mai 2017 möchten interessierten Bürgerinnen und Bürgern den aktuellen Stand der Diskussion aufzeigen und Impulse für das Gelingen der Energiewende geben.Die Kursreihe „Forum Energiewende“ ist eine Kooperationsveranstaltung der Volkshochschule Erlangen und des Vereins Energiewende ER(H)langen e.V. mit Unterstützung des Beirates zur Agenda 21, Erlangen.Das gesamte Programm sowie zurückliegende Veranstaltungen samt Präsentationen kann hier eingesehen werden: Link