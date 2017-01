Forum Energiewende: „Wer verschmutzt muss zahlen!“

Vielen sagen: Eigentlich sollten wir in Deutschland auf Bus und Bahn umsteigen – doch wir kaufen SUVs wie nie zuvor, weil Benzin und Diesel billig sind.Eigentlich sollten wir in Deutschland rasch aus der Kohleverstromung aussteigen – doch konkrete Pläne für einen raschen Ausstieg existieren nicht.Die Situation scheint absurd! Umso mehr, als erst 2015 in Paris das als historisch gefeierte Klimaschutzabkommen unterzeichnet wurde. Eine unbestrittene Ursache hierfür ist, dass es noch viel zu billig ist, CO2 auszustoßen. Viele unserer Nachbarländer haben inzwischen eigene CO2-Steuern eingeführt. Auch eine sozial verträgliche Ausgestaltung der Steuern scheint möglich. Sollte Deutschland diesem Beispiel folgen – und wenn ja, wie? Was sollte z. B. mit dem eingenommenen Geld geschehen?Vortrag: „Wer verschmutzt, muss zahlen! Effektiver Klimaschutz mit einem Preis für CO2“Referent: Martin Delker, Michael Schröder-Schulze, Citizens’ Climate Lobby (CCL) Deutschland e.V.Anschließend Diskussion mit den ReferentenModeration: Dipl. Ing. (FH) Stefan Jessenberger, Energiewende ER(H)langen e.V.Eintritt freiDas Gelingen der Energiewende in Deutschland hängt von vielen Faktoren ab. Dabei könnte die Energiewende nicht nur zu einem ökologischen Vorzeigeprojekt werden, sondern auch immense ökonomische Vorteile für die Volkswirtschaft generieren – zum einen durch eine erhöhte nationale Wertschöpfung auf Basis regionaler Wertschöpfungskreisläufe und zum anderen durch den Export deutschen Know-hows und deutscher Technik.Insgesamt vier Vortragsabende von März bis Ende Mai 2017 möchten interessierten Bürgerinnen und Bürgern den aktuellen Stand der Diskussion aufzeigen und Impulse für das Gelingen der Energiewende geben.Die Kursreihe „Forum Energiewende“ ist eine Kooperationsveranstaltung der Volkshochschule Erlangen und des Vereins Energiewende ER(H)langen e.V. mit Unterstützung des Beirates zur Agenda 21, Erlangen.Das gesamte Programm sowie zurückliegende Veranstaltungen samt Präsentationen kann hier eingesehen werden: Link