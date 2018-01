Friedenslicht aus Betlehem in Erlangen

Erlangen : Marktplatz |

Die Erlanger Pfadfinderinnen und Pfadfinder überreichten am Marktplatz wie in den vergangenen Jahren das Friedenslicht an die Erlanger Bürgermeisterin Frau Dr. Preuß in Vertretung für die Stadt Erlangen

Der Stamm Asgard im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) hatte eine Jurte aufgebaut.Diese Aktion sollte weit über die Pfadfinderinnen- und Pfadfinder hinausgehen, zunächst alle Jugendlichen u. a. in den Kirchen- und Pfarrgemeinden ansprechen und alle "Menschen guten Willens" einbeziehen, so dass das Friedenslicht auch in das Rathaus, Schulen und andere öffentlichen Einrichtungen getragen wurde.In diesem Jahr holten die Erlanger Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht in Wien mit 1.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 25 europäischen Ländern, den USA und Syrien persönlich ab und mit einer Aussendungsfeier in der Nürnberger Lorenzkirche an 800 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Nordbayern weitergegeben.www.friedenslicht.dewww.pfadfinden-foerdern.de