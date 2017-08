"Kanadas Osten" Powerpoint-Präsentation

Erlangen : Hauswirtschafts- und Verbraucherzentrum im Altstadtmarkt |

Die Reise von Ingrid Herzog und Gerhard Groß geht weiter: Der ST. Lorenz-Strom lässt uns noch nicht los, durch die Provinz New Brunswick geht die Reise zur Bay of Fund, am St. John-Strom entlang, dann wieder Richtung Norden. Wir hören von den Akadiern, besuchen zwei Nationalparks und zwei Freiluftmuseen. Der Indian Summer mit seiner berauschenden Farbenpracht ist noch nicht zu Ende, es gibt nette Campingplätze an großen und kleinen Seen und hübsche kleine Städte, die auch einen Besuch lohnen, z. B. Shediac, Kingston, Tweed, Peterborough ...



Referenten: Ingrid Herzog und Gerhard Groß



Keine Anmeldung erforderlich.



Für DHB-Mitglieder kostenfrei, Gäste: 3,00 € Gebühr