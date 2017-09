Klimaschutz: Konzepte gegen die Erderwärmung

ERLANGEN / LANDKREIS (pm/mue) - Vom 16. bis zum 24. September findet die erste gemeinsame Klimaschutzwoche in der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt statt.

Lokale Initiativen, Vereine, Institutionen und Unternehmen machen dabei Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit erlebbar. Zentrale Themen: Wohnen, Mobilität, Energieversorgung, Freizeit und Konsum. Auftakt ist am 16. September um 10.00 Uhr in der Herzo-Base II in Herzogenaurach – dort entstehen die „Herzo-Base-Energiespeicherhäuser“ in Kooperation mit der Technischen Hochschule Nürnberg, dem Energiecampus Nürnberg, der Raab Baugesellschaft und der Agenda 21-Herzogenaurach.Mit einer Führung durch die Häuser bieten die Projektentwickler Einblick in ihr Forschungsvorhaben; Professor Wolfgang Krcmar von der Technischen Hochschule Nürnberg erläutert Hintergründe der Gebäudetechnik. Darüber hinaus bietet die Themenwoche Einblicke in das Blockheizkraftwerk der Erlanger Stadtwerke sowie in das nachwachsende Hotelzimmer des Creativhotels Luise, Exkursionen, Filmvorführungen, Ausstellungen, einen Klimaschutztag des Energieteams Höchstadt sowie einen Nachhaltigkeitstag des Erlanger Netzwerks Nachhaltigkeit auf dem Schloßplatz und vieles mehr. „Aktionen wie eine Klimawoche sind notwendig, da der Energiekonsum trotz aller Bemühungen weiter steigt. Zahlreiche Beispiele in Stadt und Landkreis zeigen, dass eine nachhaltige Lebensweise kein Verlust ist, sondern ein Gewinn an Lebensqualität“, so die Erlanger Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. Vereine, Organisationen und Unternehmen aus Stadt und Landkreis entwickeln bereits nachhaltige Konzepte, wie Gesellschaft und Wirtschaft die Zukunft des Klimaschutzes mitgestalten können. Besonders Ehrenamtliche sind dabei eine aktive Unterstützung. „Bereits vor mehr als zehn Jahren setzten wir mit den Solar- und Energiespartagen starke Impulse in Stadt und Landkreis, die sich in der heutigen Energiewende widerspiegeln. Die Klimaschutzwoche zeigt neben technischen vor allem gesellschaftliche Alternativen auf.“, betont auch Landrat Alexander Tritthart.Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de . Suchbegriff: „Klimaschutzwoche 2017“.