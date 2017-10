Kulinarisch durch den Erlanger Advent

ERLANGEN (pm/mue) - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein Erlangen e.V. (ETM) bietet heuer erstmals eine genüssliche Tour über die drei Weihnachtsmärkte der Stadt an.

Ab dem 1. Dezember kann man an ausgewählten Freitagen (18.00 Uhr) sowie Samstagen und Sonntagen (jeweils 14.00 Uhr) an der kulinarischen Führung der besonderen Art teilnehmen, wobei es auch viel Wissenswertes zu erfahren gibt. Die Führung kostet 17 Euro pro Person und beinhaltet flüssige, süße und deftige Leckereien. Anmeldungen in der Tourist-Info sind ab sofort möglich, spätestens jedoch bis Mittwoch vor dem jeweiligen Termin erforderlich.Weitere Informationen gibt es online unter: