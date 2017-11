Lions und Leos „stiften Stifte“

ERLANGEN (pm/mue) - „Stifte stiften“ ist ein wichtiges Spendenprojekt der Lebenshilfe Erlangen. Damit werden vier zusätzliche Ausbildungsplätze für Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger in den Wohnstätten der Lebenshilfe finanziert.



Deswegen freuen sich Lebenshilfe-Geschäftsführer Stefan Müller und Vorsitzender Frank Morell, dass der Lions Club und der Leo Club in Erlangen seit Jahren treue Partner von „Stifte stiften“ sind – in der Wohnstätte haben Leo-Präsidentin Christina Griebel und Thomas Hofmann, Mitglied des Lions-Club, jüngst eine Spende in Höhe von 7.500 Euro symbolisch überreicht. Damit ist einer von vier Ausbildungsplätzen für 2017 finanziert. Dies verbessert zum einen die Betreuungssituation – gerade auch bei immer älter werdenden Menschen mit geistiger Behinderung. Zum anderen eröffnet die Lebenshilfe jungen Menschen eine berufliche Perspektive; qualifizierter Nachwuchs ist in der Behindertenhilfe allgemein dringend gefragt. Das gilt insbesondere auch für die Wohnstätten.