Mehr neuer Lebensraum für Insekten

ERLANGEN (pm/mue) - Die städtische Abteilung Stadtgrün geht neue Wege in der Grünpflege: Wie bereits neben dem Adenauerring im Stadtwesten praktiziert, werden nun auch an der Allee am Röthelheimpark die Mähzyklen so verändert, dass Wiesenblumen zur Blüte mit anschließender Samenreife kommen können.

Auf diese Weise sollen Lebensräume für Bienen und andere Insektenarten erhalten bzw. neu geschaffen werden, zur Information der Bürgerinnen und Bürger wurden an den Standorten Hinweisschilder angebracht.Die Zahl der Insekten hat in Deutschland in den vergangenen Jahren dramatisch abgenommen, was auch deutliche Auswirkungen auf die nachfolgenden Arten der Nahrungskette, wie zum Beispiel Vögel und Reptilien hat. Auch das massive Sterben ganzer Bienenvölker ist nicht zuletzt auf fehlende Ackerrandflächen in der Landwirtschaft sowie fehlende Bienenweideflächen an Straßenrändern zurückzuführen. Mit der veränderten Pflege von öffentlichen Grünflächen soll daher ein Beitrag zum Schutz von Insekten geleistet werden; sollte die Pflegeumstellung im Straßenbegleitgrün erfolgreich sein, sind vor allem im Stadtrandbereich weitere Flächen vorgesehen. Ausgenommen bleiben der unmittelbare Innenstadtbereich sowie große Grünanlagen wie der Schlossgarten, Bohlenplatz, Ohmplatz, Theaterplatz oder auch die Theodor-Heuss-Anlage.