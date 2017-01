Neun neue Familienpaten für die Stadt Erlangen

ERLANGEN (pm/vs) - Dieser Tage hat Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik neun neuen Familienpaten ihre Zertifikate übergeben.

Auch in Erlangen geraten immer wieder Familien, Alleinerziehende, Kinder oder Jugendliche durch schwierige Lebenslagen an ihre Grenzen, wenn beispielsweise der Familien- und Freundeskreis zu weit weg wohnt, um helfen zu können. Notlagen können etwa entstehen, wenn ein Elternteil unerwartet für längere Zeit erkrankt oder Kinder Probleme in der Schule oder bei den Hausaufgaben haben. In solchen Fällen können kleinem, regelmäßige Hilfsangebote von außen wahre Wunder wirken.Die aktiven Familienpaten sind vorwiegend Frauen aber auch Männer, die Freude am vertrauensvollen Umgang mit Familien haben und bereit sind, diese möglichst einmal wöchentlich in ihrer Alltagssituation, bei Problemen, Sorgen und Nöten zu unterstützen.Die Familienpaten werden auf diese Aufgabe gut vorbereitet und von einer Fachkraft begleitet. Informationen über die nächste Schulung ereilt die Koordinatorin für die Stadt Erlangen, Michaela Kanawin, unter der Rufnummer 09131/6859665 oder via E-Mail unter familienpaten-erlangen@web.de