Paten für Familien gesucht!

ERLANGEN / LANDKREIS (pm/mue) - Familienpaten gesucht: In Kooperation mit dem Kinderschutzbund bieten die Stadt Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt Unterstützung für Familien und Alleinerziehende an, die immer wieder dankbar angenommen wird.

Jetzt werden wieder neue Familienpaten gesucht, die durchschnittlich einmal pro Woche ehrenamtlich Familien unterstützen, die Hilfe brauchen. Ob Kinderbetreuung, Unterstützung bei den Hausaufgaben oder Begleitung bei Behördengängen – das Aufgabenspektrum ist breit. Eine unverbindliche Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 21. September, um 18.00 Uhr beim Kinderschutzbund, Strümpellstraße 10, in Erlangen statt.Schulungstermine für die neuen Familienpaten: Freitag, 13. Oktober, 15.00 bis 20.00 Uhr; Samstag, 14. Oktober, 10.00 bis 17.00 Uhr sowie am 24. Oktober, 7. November, 14. November und 21. November jeweils von 18.00 bis 21.00 Uhr.Weitere Informationen sind bei den Projektkoordinatorinnen, für die Stadt Erlangen, Michaela Kanawin (Telefon 09131 / 6859665, E-Mail: familienpaten-erlangen@web.de) und für den Landkreis Erlangen-Höchstadt, Anne Gick (Telefon 01520 / 1941934, E-Mail: familienpaten-erh@web.de) sowie unter www.kinderschutzbund-erlangen.de im Internet erhältlich.