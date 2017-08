Schätze aus dem Arzneigarten

Erlangen : Botanischer Garten |

Auf unserer Reise durch die Geschichte der Heilpflanzen in Europa

entdecken wir die Schätze des Arzneigartens im Botanischen Garten der

FAU Erlangen. Unsere Reise führt uns von der griechischen Mythologie

über die Klosterheilkunde und die Zeit der Hexenverfolgungen bis hin zur

modernen Arznei- und Heilpflanzenkunde. Kommen Sie mit und lassen Sie

sich begeistern was die Natur alles an Schätzen für uns bereit hält.



Ort: Botanischer Garten Erlangen, Loschgestraße 1- 3 91054 Erlangen



Termin: 20.09.2017



Uhrzeit: 17:00 - 18:30 Uhr



Dauer: 1 Termin



Leitung Dr. Elke Puchtler



Angebotsnummer: 50211131



Anmeldung: AOK, Tel: 09131 8102 236



Gebühr: 15 Euro