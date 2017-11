Sitzbänke für die Goethestraße in Erlangen

Heute konnte der Verein „Bürger für die Goethestraße e.V.“ neue Sitzbänke für die Öffentlichkeit vor der Tourist-Information und dem Büro der Stadtwerke einweihen und übergeben. Die Standorte der neuen Sitzbänke wurden unter Berücksichtigung des Lieferverkehrs und anderer örtlicher Gegebenheiten mit der Stadtverwaltung geprüft und festgelegt. Die aufgestellten Bänke entsprechen im Design den bereits in der Goethe- und Heuwaagstraße vorhandenen Sitzbänke und wurden - auf Vorschlag der Stadtverwaltung - in einer seniorengerechten Höhe hergestellt. Die Finanzierung erfolgte hierzu über den Verein Bürger für die Goethestraße e.V. mit Unterstützung der Stadt Erlangen und Projektfonds im Rahmen der Städtebauförderung.Die offizielle Einweihung fand heute im Beisein des Erlanger Oberbürgermeisters Dr. Florian Janik, Matthias Exner, Vorstand der Erlanger Stadtwerke ESTW, Johanna Kohlschmied von der CIMA GmbH sowie Kolleginnen des Stadtplanungsamtes direkt vor dem Büro der Stadtwerke und der Tourist-Information statt.Der Verein Bürger für die Goethestraße e.V. freut sich eine Aufwertung für den öffentlichen Raum in der arg verkehrsgeplagten Goethestraße zu schaffen und besonders älteren Menschen die Möglichkeit einer kurzen Verschnaufpause zu bieten. Der Verein wurde im Jahr 2003 gegründet und möchte mit seinen über 60 Mitgliedern das Lebensumfeld in der Goethestraße attraktiver gestalten sowie mit seinen Aktionen unter anderem zu einer Reduzierung des Fahrzeugverkehrs in der Straße beitragenKontakt: Verein Bürger für die Goethestraße e.V.Michael Bausch, Kuttlerstraße 9-11, 91054 ErlangenTel. +49 9131 26415Mail: vorstand@goethestrasse-er.de