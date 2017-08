Erlangen : Tierheim |

Tierschutzverein Erlangen und Umgebung e. V.



EINLADUNG

Zum TAG der OFFENEN TÜR

Im Tierheim Erlangen, Bayreuther Str.70



Am Sonntag, den 8. Oktober 2017, 12,00 bis 18.00 Uhr



Bei uns stehen Ihnen heute alle Türen offen! Das gesamte Tierheim kann besichtigt werden. Zu jedem Bereich beantworten wir Ihnen gerne alle Ihre Fragen. Alle Zwei- und Vierbeiner sind herzlich willkommen!



Motto: „Immer zur Stelle für jegliche FELLE!“



Ab 12.00 Uhr:

o Deftiges und Herzhaftes

o „Cafe Bello“ : Reiche Auswahl an selbstgemachten Kuchen, Kaffee, Tee und Kakao mit musikalischer Unterhaltung



Ab 13.00 Uhr: Kinderprogramm: „Lustiges Kikeriki beim Federvieh“

o Spielstraße

o Tierquizspiele

o Glücksrad

o Kinderkaraoke

o „Salatbar“ im Kleintierhaus



13.00 bis 17.00 Uhr: Hundeprogramm

Spiel und Spass für Hund und Herrchen!

o „Die Tennissaison ist eröffnet!“ – gefragt sind hier Schnelligkeit und Geschicklichkeit am Ball!

o „Eierlaufen“ – wer „rettet“ die meisten Eier?

o „Mexikanischer Huttanz“ – wer bleibt am längsten „gut behütet“?

o „Meckerkasten“ – philosophische Höhenflüge eines Tierheimhundes



Tombola



Verkauf von Blumen und Kräutern (Sponsor: Firma OBI)



Flohmarkt



Rabattverkauf aus dem Tierheimshop: zahlreiche Schnäppchen bei Heimtierartikeln und Tierausstattung



Informationsstände:

o Igelstation im Tierheim: Unser Igelvater Schulz weiß viel zu erzählen!

o Kaninchenhilfe Deutschland e.V. – Nicola Weidinger informiert über liebenswerte Langohren

o Menschen für Tierrechte e.V. - Ortsgruppe Erlangen

o Ärzte gegen Tierversuche e.V.

o MUTiger Frieden mit den Stadttauben – für Mensch und Tier jetzt!

o Chinchillas – unbekannte Graue, Familie Rösler informiert

o Dogs & Water - Physiotherapie

o Bachblüten für die Tierseele



Wir freuen uns schon sehr auf Sie!





Keine Parkmöglichkeit unmittelbar vor dem Tierheim! Nutzen sie die Parkmöglichkeit auf dem Parkplatz an der Baiersdorfer Straße stadteinwärts (unmittelbar nach der Autobahnauffahrt A73 Richtung Bamberg.)