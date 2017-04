Versteigerung von Fundfahrrädern

ERLANGEN (pm/mue) - Am Samstag, 13. Mai, findet in Erlangen wieder eine Fundfahrradversteigerung statt.

Dabei gibt es gut erhaltene „Drahtesel“ zum Schnäppchenpreis – und dieses Mal sind der Saison angemessene, besonders schöne Exemplare dabei. Die Fahrradwerkstatt der GGFA AöR Erlangen veranstaltet in ihrem Fahrraddepot in der Alfred-Wegener-Straße 11 im Röthelheimpark ihre Versteigerungen stets nach dem Motto „ganz nach Ihrem Gebot“. Los geht es auch dieses Mal um 9.00 Uhr; eine Vorbesichtigung der Räder ist bereits am Mittwoch (10. Mai, 13.00–16.00 Uhr) sowie am Versteigerungstag von 8.00 bis 9.00 Uhr möglich. Bei der Versteigerung kommen über 100 Fundfahrräder unter den Hammer des Auktionators.