Bunte Kinderküche mit 5 am Tag

Noch Plätze frei!!!



Es muss nicht immer Fast Food sein - wir zaubern aus Obst und Gemüse

leckere Snacks und Gerichte, die nicht nur toll aussehen, sondern

zudem noch gut schmecken! Mit regelmäßig Obst und Gemüse erhält unser

Körper wichtige Inhaltsstoffe, um nicht nur in der Freizeit, sondern

auch in der Schule fit zu sein.



Gesundes Kochseminar für 8 - 12-Jährige.



Termin: Mittwoch 09.08.2017 von 10:00-13:00 Uhr



Gebühr: Materialkosten werden nach Verbrauch bar eingesammelt



Teilnehmeranzahl begrenzt! Melden Sie Ihr Kind jetzt bei einem Kundenberater an!



