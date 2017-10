Erste Hilfe bei Babys und Kleinkindern

Erlangen : AOK Erlangen |

Säuglinge und Kinder sind keine "kleinen Erwachsenen". Daher unterscheiden sich die Maßnahmen, die in einer Notsituation ergriffen werden sollen. Was ist zu tun, wenn mein Kind einen Fremdkörper verschluckt hat? Welche Sofortmaßnahmen sind die richtigen bei Verbrühungen/Verbrennungen, Fieberkrampf oder Insektenstich? Auch medizinische Laien können schnell und vor allem kompetent Erste Hilfe leisten. Wie, wird mit den Teilnehmern in dem Vortrag, der in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund entstanden ist, ausführlich besprochen und in der Praxi trainiert. Der Vortrag ist für Eltern mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr vorgesehen.



Ort:   AOK in Erlangen

  Schuhstraße 36   

  91052 Erlangen



Termin: Samstag, 21.10.2017



Uhrzeit: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr



Dauer: 1 Termin



Leitung: Hubertus Seifert





Angebots-Nr.: 50210062



Anmeldung: AOK, Tel.: 09131 8102-236



Gebühr: kostenfrei