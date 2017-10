Fussl Modestraße neu in Heßdorf

HESSDORF (pm/mue) - Modebewusste Damen, Herren und auch Kinder kommen hier voll auf ihre Kosten: Die österreichische Modekette Fussl Modestraße eröffnete am 7. September eine Filiale in Heßdorf (Gewerbepark 4).

Hier gibt es Mode, die im Trend liegt, dabei tragbar ist und auch qualitativ überzeugt. Auf einer Verkaufsfläche von zirka 500 m² werden die neusten Herbstkollektionen für Damen, Herren und Kinder von sportlich bis elegant präsentiert. Laufend neue Trends und Ideen aus den Modemetropolen in eigenen, exklusiven Kollektionen bieten für jeden Typ den passenden Look. „17&Co.“ steht für junge, lässige Mode für Sie und Ihn, „Sa.Hara“ für sportlich bis elegante Damenmode, und die Marke „Jean Carriére“ bietet alles für den Mann.Die Kunden erwartet ein einzigartiges Einkaufserlebnis: Genussvoll durch den Shop bummeln, sich von den aktuellen Modetrends inspirieren lassen, ungestört auswählen und probieren. Und sollte Beratung gewünscht sein, steht das engagierte Modeteam gerne zur Verfügung. „Die Kunden sollen sich wohl fühlen und gerne wiederkommen“, so das Credo des Verkaufsteams der Fussl Modestraße in Heßdorf.