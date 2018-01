Lichtmessmarkt am Erlanger Schlossplatz

ERLANGEN (pm/mue) - Auch heuer steht in Erlangen wieder der beliebte Lichtmessmarkt am Schlossplatz auf dem Programm – und zwar vom 1. bis 8. Februar.

Dabei bieten Händler so ziemlich alles an – von Wachstischdecken, Taschen, Gürteln und Geldbeuteln über Geschenkartikel, Tonröhren und Schuhe bis hin zu Töpfen Pfannen, Korbwaren, Kleidung oder Putzmitteln.Der Lichtmessmarkt hat eine lange Tradition und findet bereits seit rund 300 Jahren statt. Durch Umstellen der Stände, verschiedene Werbemaßnahmen, Erlass einer Marktsatzung und Vergaberichtlinien und damit einer Ausweitung der Angebotspalette hat sich der Lichtmessmarkt Erlangen inzwischen zu einem begehrten und bei Besuchern beliebten Markt entwickelt. Im vergangenen Jahr fand erstmals parallel am Marktsonntag ein Foodtruck-Roundup statt – dies ist auch für heuer vorgesehen.